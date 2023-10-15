"Ліниві пельмені": Як приготувати швидкий пиріг із лавашу

Ці ліниві пельмені з лаваша стануть відмінним обідом чи вечерею для всієї вашої сім'ї. Пам'ятайте, що ви завжди можете вносити зміни в рецепт, додавши свої улюблені інгредієнти або приправи.

Ось один з рецептів, який вам точно сподобається. Ця швидка і смачна страва готується всього за кілька хвилин і точно наситить всю вашу сім'ю, пише сайт simya.

Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Інгредієнти:

1 армянський (тонкий) лаваш

250–300 г фаршу (яловичина, свинина або комбінація)

2–3 яйця

Сіль та перець за смаком

1 цибулина (дрібно нарізана)

150 г твердого сиру (натертого)

50 г кетчупу

100 г майонезу

Опціонально: сметана або вершки для подачі

Приготування:

Почніть з підготовки фаршу, як для звичайних пельменів. Велику миску змішайте мелений фарш, дрібно нарізану цибулю, сіль та перець за смаком. Це ваша начинка для лінивих пельменів. Розгорніть тонкий лаваш та залиште його протягом 10–15 хвилин, щоб він став більш пластичним. Потім обережно розстеліть лаваш на робочій поверхні. Поступово намажте поверхню лаваша фаршем, рівномірно розподіляючи його на всій площі. Після цього обережно скрутіть лаваш в рулет. Ви можете згорнути його в спіраль або розмістити фарш рівними рядами – вибір залишається за вами. У іншій мисці приготуйте заливку. Вбийте яйця, додайте кетчуп, майонез та спеції за смаком. Ретельно змішайте всі інгредієнти. Розташуйте рулет у виготовленому або змащеному деко. Обережно залийте заливкою з яєць, кетчупу та майонезу, переконайтеся, що вся поверхня покрита. Під час останніх 5–10 хвилин приготування посипте рулет тертим сиром, щоб створити апетитний золотистий верх. Попередньо розігріту духовку до 180 градусів. Розмістіть рулет в ній та готуйте протягом 30 хвилин або до отримання золотисто-рубінового кольору.

Радимо також звернути увагу на рецепт варення з яблук за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!