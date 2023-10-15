"Ленивые пельмени": Как приготовить быстрый пирог из лаваша

Эти ленивые пельмени из лаваша станут отличным обедом или ужином для всей вашей семьи. Помните, что вы всегда можете вносить изменения в рецепт, добавив любимые ингредиенты или приправы.

Вот один из рецептов, который вам точно понравится. Это быстрое и вкусное блюдо готовится всего за несколько минут и уверенно насытит всю вашу семью, пишет сайт simya.

Читайте также: Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа

Ингредиенты:

1 армянский (тонкий) лаваш

250–300 г фарша (говядина, свинина или комбинация)

2–3 яйца

Соль и перец по вкусу

1 луковица (мелко нарезанная)

150 г твердого творога (натертого)

50 г кетчупа

100 г майонеза

Опционально: сметана или сливки для подачи

Приготовление:

Начните с подготовки фарша, как для обычных пельменей. Большую миску смешайте молотый фарш, мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Это ваша начинка для ленивых пельменей. Разверните тонкий лаваш и оставьте его в течение 10–15 минут, чтобы он стал более пластичным. Затем осторожно расстелите лаваш на рабочей поверхности. Постепенно намажьте поверхность лаваша фаршем, равномерно распределяя его по всей площади. После этого осторожно сверните лаваш в рулет. Вы можете свернуть его в спираль или разместить фарш ровными рядами – выбор остается за вами. В другой миске приготовьте заливку. Убейте яйца, добавьте кетчуп, майонез и специи по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты. Разместите рулет в изготовленном или смазанном противне. Осторожно залейте заливкой из яиц, кетчупа и майонеза, убедитесь, что поверхность покрыта. В последние 5–10 минут приготовления посыпьте рулет тертым сыром, чтобы создать аппетитный золотистый верх. Предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Разместите рулет в ней и готовьте в течение 30 минут или до получения золотисто-рубинового цвета.

Советуем также обратить внимание на рецепт варенья из яблок за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!