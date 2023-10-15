"Ленивые пельмени": Как приготовить быстрый пирог из лаваша
Эти ленивые пельмени из лаваша станут отличным обедом или ужином для всей вашей семьи. Помните, что вы всегда можете вносить изменения в рецепт, добавив любимые ингредиенты или приправы.
Вот один из рецептов, который вам точно понравится. Это быстрое и вкусное блюдо готовится всего за несколько минут и уверенно насытит всю вашу семью, пишет сайт simya.
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Ингредиенты:
- 1 армянский (тонкий) лаваш
- 250–300 г фарша (говядина, свинина или комбинация)
- 2–3 яйца
- Соль и перец по вкусу
- 1 луковица (мелко нарезанная)
- 150 г твердого творога (натертого)
- 50 г кетчупа
- 100 г майонеза
- Опционально: сметана или сливки для подачи
Приготовление:
- Начните с подготовки фарша, как для обычных пельменей. Большую миску смешайте молотый фарш, мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Это ваша начинка для ленивых пельменей.
- Разверните тонкий лаваш и оставьте его в течение 10–15 минут, чтобы он стал более пластичным. Затем осторожно расстелите лаваш на рабочей поверхности.
- Постепенно намажьте поверхность лаваша фаршем, равномерно распределяя его по всей площади. После этого осторожно сверните лаваш в рулет. Вы можете свернуть его в спираль или разместить фарш ровными рядами – выбор остается за вами.
- В другой миске приготовьте заливку. Убейте яйца, добавьте кетчуп, майонез и специи по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты.
- Разместите рулет в изготовленном или смазанном противне. Осторожно залейте заливкой из яиц, кетчупа и майонеза, убедитесь, что поверхность покрыта.
- В последние 5–10 минут приготовления посыпьте рулет тертым сыром, чтобы создать аппетитный золотистый верх.
- Предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Разместите рулет в ней и готовьте в течение 30 минут или до получения золотисто-рубинового цвета.
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