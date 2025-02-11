Пільгові тарифи на газ для військових: хто отримає знижку в 2025 році

Військовослужбовці, котрі здобули статус учасника бойових дій (УБД), мають право на додаткову державну підтримку. Однією з таких переваг є можливість отримати пільги на оплату комунальних послуг, включаючи газ і електроенергію.

Це дозволяє значно знизити витрати на ці послуги для них і їхніх родин. Хто з українських військових буде сплачувати менше за газ у 2025 році, зазначено в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Як можуть заощадити військові в 2025 році

Згідно з українським законодавством, зокрема в рамках Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на пільги щодо сплати житлово-комунальних послуг. У 2025 році вони можуть скористатися наступними знижками:

Повне (100%) звільнення від оплати комунальних послуг для осіб з інвалідністю.

75% знижка на оплату житлової площі.

75% знижка на витрати на паливо для домогосподарств, які не підключені до централізованого опалення.

75% знижка на оплату комунальних послуг, таких як газ, електроенергія та інші ресурси.

Читайте також: В Україні змінили підхід та критерії для нарахування пільг на житлово-комунальні послуги: що варто знати

Завдяки цим пільгам учасники бойових дій можуть значно знизити свої витрати на газ та інші послуги ЖКГ. Однак для отримання цих знижок потрібно підготувати відповідні документи.

Як військовому оформити пільги на комунальні послуги

Для отримання пільг військовослужбовцям необхідно спочатку офіційно отримати статус учасника бойових дій (УБД). Поки статус не буде оформлений, знижки на комунальні послуги не нараховуватимуться. Для того, щоб скористатися пільгами, слід:

Після отримання статусу УБД звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з двома заявами: одна – на внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП), а інша – на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Підготувати копії та оригінали документів, таких як паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення УБД. Подати документи можна особисто у відділенні ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ або через застосунок "Дія". Члени родини учасників бойових дій також можуть оформити пільги. Для цього їм потрібно надати документи, що підтверджують родинні зв’язки, а також довідку про статус УБД.

Раніше ми розповідали, що частина українців у 2025 році втратить пільги на оплату комунальних послуг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!