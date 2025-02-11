Льготные тарифы на газ для военных: кто получит скидку в 2025 году

Военнослужащие, получившие статус участника боевых действий (УБД), имеют право на дополнительную государственную поддержку. Одним из таких преимуществ является возможность получить льготы по оплате коммунальных услуг, включая газ и электроэнергию.

Это позволяет значительно снизить затраты на эти услуги для их и их семей. Кто из украинских военных будет платить меньше за газ в 2025 году, отмечено в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как могут сэкономить военные в 2025 году

Согласно украинскому законодательству, в частности, в рамках Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2025 году они могут воспользоваться следующими скидками:

Полное (100%) освобождение от оплаты коммунальных услуг для лиц с инвалидностью.

75% скидка на оплату жилой площади.

75% скидка на расходы на топливо для домохозяйств, не подключенных к централизованному отоплению.

75%-ная скидка на оплату коммунальных услуг, таких как газ, электроэнергия и другие ресурсы.

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Благодаря этим льготам участники боевых действий могут значительно снизить расходы на газ и другие услуги ЖКХ. Однако для получения этих скидок необходимо подготовить соответствующие документы.

Как военному оформить льготы на коммунальные услуги

Для получения льгот военнослужащим необходимо сначала получить статус участника боевых действий (УБД). Пока статус не будет оформлен, скидки на коммунальные услуги не будут начисляться. Для того чтобы воспользоваться льготами, следует:

После получения статуса УБД обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с двумя заявлениями: одно – на внесение данных в Единый государственный автоматизированный реестр льготников (ЕГАРП), а другое – на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подготовить копии и подлинники документов, таких как паспорт, идентификационный код и удостоверение УБД. Подать документы можно лично в отделении ПФУ, онлайн через веб-портал ПФУ или через приложение "Действие". Члены семьи участников боевых действий могут оформить льготы. Для этого им следует предоставить документы, подтверждающие родственные связи, а также справку о статусе УБД.

Ранее мы говорили, что часть украинцев в 2025 году потеряет льготы на оплату коммунальных услуг.

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