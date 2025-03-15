Пільги на комуналку: на які знижки мають право УБД в 2025 році

Громадяни України, які мають статус учасника бойових дій, можуть скористатися низкою пільг. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг.

Розмір знижки визначається залежно від виду послуги та специфічних умов. Про це пише "24 Канал" з посиланням на закон України.

На сьогодні учасники бойових дій можуть отримати такі пільги:

75% знижки на оплату житла (квартирну плату);

75% знижки на комунальні послуги;

75% знижки на паливо для будинків без централізованого опалення.

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Якщо ж УБД має інвалідність, він має право на повне (100%) звільнення від оплати комунальних послуг.

"Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 метр квадратний опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 метра квадратних на сім'ю", – зазначається в законі.

Зауважимо, для того, щоб скористатися знижкою, учаснику бойових дій або його родичу, який має на неї право, необхідно звернутися до відповідних установ, зокрема до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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