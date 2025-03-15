Льготы на коммуналку: на какие скидки имеют право УБД в 2025 году
Граждане Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут воспользоваться рядом льгот. В частности, это касается оплаты коммунальных услуг.
Размер скидки определяется в зависимости от вида услуги и специфических условий. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на закон Украины.
На сегодня участники боевых действий могут получить такие льготы:
- 75% скидки на оплату жилья (квартирную плату);
- 75% скидки на коммунальные сервисы;
- 75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления.
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Если же УБД имеет инвалидность, он имеет право на полное (100%) освобождение от оплаты коммунальных услуг.
"Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 метр квадратный отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 метра квадратных на семью", – отмечается в законе.
Заметим, для того, чтобы воспользоваться скидкой, участнику боевых действий или его родственнику, который имеет на нее право, необходимо обратиться в соответствующие учреждения, в частности в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.
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