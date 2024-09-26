Краще не ризикувати: який штраф чекає на українських водіїв за популярну звичку

Користування мобільним телефоном під час керування транспортним засобом є поширеним порушенням Правил дорожнього руху. Однак, чи повністю заборонено розмовляти телефоном. коли водій за кермом?

Відповідно до Правил дорожнього руху, водієві заборонено користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці під час руху. Це означає, що тримати телефон в руці і одночасно керувати автомобілем є порушенням і карається штрафом, попереджає "Дорожній адвокат".

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Чи можна розмовляти телефоном під час руху?

Так, ПДР не забороняють повністю користуватися мобільним телефоном під час керування автомобілем. Існують легальні способи спілкування телефоном за кермом:

Hands Free: Використання гарнітури або автомобільної системи з функцією гучного зв'язку дозволяє вести розмову, не відволікаючись від дороги.

Голосові помічники: Сучасні смартфони мають вбудованих голосових помічників, які дозволяють керувати телефоном за допомогою голосових команд.

П.2.9 ПДР штраф. Джерело: green-way.com.ua

Чому не можна розмовляти телефоном, тримаючи його в руці?

Розмова телефоном відвертає увагу водія від дороги, що значно збільшує ризик потрапляння в ДТП. Під час розмови телефоном реакція водія сповільнюється, що може призвести до неадекватної оцінки дорожньої ситуації.

Яка відповідальність за порушення?

За розмову телефоном за кермом, тримаючи його в руці, передбачений штраф. Його розмір може змінюватися. Передбачається штраф 510 грн, а якщо при цьому виникла аварійна ситуація — 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на 6-12 місяців.

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