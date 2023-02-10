Найкращі ідеї вечірки на День Святого Валентина для самотніх

День Святого Валентина, мабуть, є найчарівнішим днем, якого варто чекати кожного лютого. Втім, у самотніх людей свято всіх закоханих може викликати сум чи навіть роздратування.

Не варто псувати собі настрій, споглядаючи щасливі парочки, краще влаштуйте вечірку. Ось найкращі варіанти для святкування Дня Святого Валентина з друзями та знайомими.

Коктейльна вечірка

Влаштувати коктейльну вечірку до Дня Святого Валентина – чудова ідея. Хороша новина про організацію коктейльних вечірок полягає в тому, що ви все одно можете прийняти будь-якого з ваших гостей, які вважають за краще не вживати алкогольні напої.

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Плануючи коктейльну вечірку на День Святого Валентина, вам доведеться вирішити, чи хочете ви мати повний бар, порційні коктейлі чи певне меню напоїв. Не забудьте, на найкращих коктейльних вечірках пропонуються різноманітні ласощі та закуски.

Чайна вечірка

Немає нічого нудного в організації чаювання на День Святого Валентина, якою б застарілою ця ідея не звучала. Так, люди влаштовували чаювання ще в 1700-х роках, але це не означає, що ви не можете влаштувати власну версію сучасного чаювання прямо зараз.

Чаювання дуже схоже на коктейльну вечірку, за винятком того, що замість алкоголю є основним напоєм під рукою, у центрі сцени знаходяться різноманітні смаки чаю. Найкращі чаювання влаштовуються в ідеальній обстановці з найчарівнішою атмосферою.

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Таємна вечірка з обміну подарунками

Подібно до того, як люди обмінюються подарунками один з одним під час гри "Таємний Санта" на Різдво, ви можете влаштувати вечірку "Таємний Купідон" у День Святого Валентина, яка дотримується тих самих правил. Про цей варіант варто подумати, якщо вам і вашим друзям подобається купувати продумані подарунки один для одного.

Перед початком вашої таємної вечірки Купідон переконайтеся, що всі знають, що вони повинні принести подарунок для когось іншого в групі. Встановіть суворий бюджет, якого повинні дотримуватися всі, щоб ніхто не з’явився з непривабливим подарунком або чимось, що коштує занадто багато грошей.

Вечірка в спа

Кожна людина заслуговує на відпочинок. Чому б не використати День святого Валентина як привід для прекрасного спа-дня з найближчими друзями? Якщо ви вирішили організувати спа-вечірку на День Святого Валентина, ваші гості будуть почувати себе розпещеними та бадьорими до того моменту, коли вони підуть додому.

Немає нічого кращого, ніж відчути спокій і душевний спокій, не витрачаючи купу грошей у дорогому спа-центрі. Ви можете створити вдома розкішний досвід із заспокійливими свічками, масляним дифузором і заспокійливим повторюваним списком музики у фоновому режимі. Зволожуючі маски для обличчя, стос останніх журналів, сушарка для рушників і килимки з підігрівом на підлозі допоможуть створити атмосферу.

Кіновечірка

Влаштування кіновечору на День святого Валентина може відбуватися кількома різними способами залежно від атмосфери вашого кола спілкування. Якщо всі одностайні щодо перегляду любовних романтичних комедій, подбайте про те, щоб у вас був доступ до таких фільмів, як "Усім хлопцям, яких я любила раніше", "Посібник зі срібних підкладок" і "Як втратити хлопця в 10 днів".

Якщо всі одностайні щодо перегляду сльозливого фільму, який викликає сильні емоції, такі фільми, як "Народження зірки", "Винні наші зірки" та "Записник" підійдуть. Якщо ваша група взагалі не зацікавлена ​​в перегляді фільмів, пов’язаних із стосунками чи романтикою, подумайте про те, щоб перейти до бойовиків чи фільмів жахів.

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