Що подарувати дівчині на День всіх закоханих: кращі ідеї подарунків

14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина. Цей день є неофіційним святом усіх закоханих. Традиційно, люди дарують своїм половинкам подарунки, проводять разом час і навіть освідчуються.

Щороку настає та мить, коли треба придумати, що подарувати дівчині на 14 лютого. У День закоханих треба дарувати подарунки, які символізують любов, турботу та уважність. Тож подарунок має приносити задоволення і теплі емоції.

Чоловікам часто буває важко вибрати найкращий подарунок, адже дівчата завжди мають сотні бажань як маленьких, так і великих. Про ідеї подарунків для дівчат на День Святого Валентина читайте у нашому матеріалі.

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Ідеї для подарунків коханій дівчині

Емоції запам’ятовуються найбільше, а фізичний подарунок з часом може зламатися, загубитися чи більше не радувати так, як приємні спогади. Особливо, якщо ці спогади будуть спільними.

На 14 лютого коханій можна подарувати майстер-клас. Так ви чудово проведете час разом та отримаєте новий досвід. До того ж на різних майстер-класах можна своїми руками зробити виріб, який тішитиме кохану людину ще довго.

Виберіть творчий майстер-клас, урок професійного кухаря, заняття з гончарного ремесла, курси або навіть сертифікат на парний масаж. Також дівчину можна запросити на кінну прогулянку, або романтичний вечір в атмосферному місці.

Якщо дівчина чи дружина любить постійно вивчати щось нове та саморозвиватись, гарним подарунком будуть популярні книги на тему, яка цікавить другу половинку. Також можна подарувати електронну книгу, вона компактна, легка та може вміщувати до сотні книг. Її можна читати в темряві, що актуально в умовах відключень світла, а також під час подорожі.

Також дівчині можна подарувати сертифікат до косметолога або процедуру догляду за волоссям.

Гарною ідеєю для подарунків будуть креативні речі, такі як рамка з живим фото або оригінальні прикраси. Їх можна зробити на як замовлення, так і власноруч, вибравши улюблений сюжет.

14 лютого є Днем усіх закоханих, кохані хочуть вразити другу половинку оригінальним подарунком. Варіантів багато, однак завжди слід зважати на вподобання коханої людини. Ось кілька варіантів подарунків, які можуть сподобатись багатьом жінкам:

прикраса;

косметика;

пристрої для догляду за обличчям та волоссям: стайлери, масажери тощо;

парний одяг або піжама;

квитки на концерт, виставу, стендап тощо;

електроніка: телефон, фітнес-браслет, навушники;

приємні дрібниці для дому: аромадифузор, ароматичні свічки, декор.

Якщо ж ваша кохана людина мріє про щось конкретне, слід подарувати саме це. Багатьом подобаються більш сентиментальні подарунки, наприклад, колаж зі спільних фотографій, парні кулони тощо.

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Ідеї недорогих подарунків для на 14 лютого

Парфуми або туалетна вода; Набір для малювання, вишивання, плетіння, ліплення горщиків, створення оригамі тощо або для інших хобі; Милі капці або халат, м’яка піжама; Їстівний букет зі смаколиків; Прикраси – ланцюжок, браслет, каблучка, сережки, підвіска тощо. Це не обов’язково має бути щось коштовне і дуже дороге; Декоративна ароматична свічка, набір пахучих свічок, або свічка з особливим прихованим написом всередині; Портрет у стилі поп-арт або картини по номерах чи звичайну картину з її найкращим фото або вашим спільним фото; М’яка іграшка; Чохол для телефону, попсокет або підставка для смартфона; Квитки на концерт улюблених виконавців; Солодощі; Скринька для прикрас; Набір смачного чаю разом із чашкою, блюдцем та ложечкою; Симпатичний світильник на акумуляторі чи батарейках; Рукавички або шарф.

Нагадаємо, 5 лютого відзначали Всесвітній день "Нутелли". Ми писали про те, як приготувати смачну шоколадну пасту самостійно.

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