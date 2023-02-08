Что подарить девушке в День всех влюбленных: лучшие идеи подарков

14 февраля по всему миру отмечают День святого Валентина. Этот день - неофициальный праздник всех влюбленных. Традиционно, люди дарят своим половинкам подарки, проводят вместе время и даже признаются.

Ежегодно наступает момент, когда нужно придумать, что подарить девушке на 14 февраля. В День влюбленных нужно дарить подарки, символизирующие любовь, заботу и внимательность. Поэтому подарок должен доставлять удовольствие и теплые эмоции.

Мужчинам часто бывает трудно выбрать самый лучший подарок, ведь девушки всегда имеют сотни желаний как маленьких, так и больших. Об идеях подарков для девочек в День Святого Валентина читайте в нашем материале.

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Идеи для подарков любимой девушке

Эмоции запоминаются больше, а физический подарок со временем может сломаться, потеряться или больше не радовать так, как приятные воспоминания. Особенно если эти воспоминания будут общими.

На 14 февраля любимой можно подарить мастер-класс. Так вы отлично проведете время вместе и получите новый опыт. К тому же на разных мастер-классах можно своими руками сделать изделие, которое будет радовать любимого человека еще долго.

Выберите творческий мастер-класс, урок профессионального повара, занятия по гончарному ремеслу, курсы или даже сертификат на парный массаж. Также девушку можно пригласить на конную прогулку или романтический вечер в атмосферном месте.

Если девушка или жена любит постоянно изучать что-то новое и саморазвиваться, хорошим подарком будут популярные книги на интересующую вторую половинку тему. Также можно подарить электронную книгу, компактную, легкую и вмещающую до сотни книг. Ее можно читать в темноте, что актуально в условиях отключения света, а также во время путешествия.

Также девушке можно подарить сертификат к косметологу или процедуру ухода за волосами.

Хорошей идеей для подарков будут креативные вещи, такие как рамка с живым фото или оригинальные украшения. Их можно сделать как заказ, так и собственноручно, выбрав любимый сюжет.

14 февраля является Днем всех влюбленных, любимые хотят удивить вторую половинку оригинальным подарком. Вариантов много, однако всегда следует учитывать предпочтения любимого человека. Вот несколько вариантов подарков, которые могут понравиться многим женщинам:

украшение;

косметика;

устройства по уходу за лицом и волосами: стайлеры, массажеры и т.п.;

парная одежда или пижама;

билеты на концерт, спектакль, стендап и т.п.;

электроника: телефон, фитнес-браслет, наушники;

приятные мелочи для дома: аромадифузор, ароматические свечи, декор.

Если ваш любимый человек мечтает о чем-то конкретном, следует подарить именно это. Многим нравятся более сентиментальные подарки, например коллаж из общих фотографий, парные кулоны и т.д.

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Идеи недорогих подарков для 14 февраля

Духи или туалетная вода; Набор для рисования, вышивания, плетения, лепки горшков, создания оригами или других хобби; Милые тапочки или халат, мягкая пижама; Съедобный букет из вкусностей; Украшения – цепочка, браслет, кольцо, серьги, подвеска и т.д. Это не обязательно должно быть что-то ценное и очень дорогое; Декоративная ароматическая свеча, набор пахучих свечей, или свеча с особой скрытой надписью внутри; Портрет в стиле поп-арт или картины по номерам или обычную картину с ее лучшим фото или вашим общим фото; Мягкая игрушка; Чехол для телефона, попсокета или подставка для смартфона; Билеты на концерт любимых исполнителей; Сладости; Ящик для украшений; Набор вкусного чая вместе с чашкой, блюдцем и ложечкой; Симпатичный светильник на аккумуляторе или батарейках; Перчатки или шарф.

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