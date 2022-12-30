Как красиво упаковать подарок на Новый год 2023

Подарки на Новый год приносят тепло, а сам распаковочный процесс очень интригующий, поэтому позаботьтесь о внешнем виде и красиво упакуйте подарок.

Мы собрали для вас несколько хороших идей и схем упаковки подарков.

Если у вас подарок прямоугольной или квадратной формы – проще всего упаковывать его по одной из схем ниже в хорошую подарочную бумагу. Еще вам понадобятся ножницы и скотч.

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Если вы купили презент круглой или сферической формы, упаковать его в бумагу будет труднее, поэтому можно положить его в коробку или вручить такой презент в хорошем бумажном мешочке, который сделать из той же упаковочной бумаги. Для этого положите подарок в центр и сверните бумагу косынкой с 4-х сторон. Сверху зафиксируйте скотчем или лентой.

Если вы хотите вручить подарок сюрпризом, можете взять какой-нибудь предмет характерной формы, например, бутылку шампанского. Из этого предмета и упаковочной бумаги нужно сделать макет формы, обернув предмет бумагой, чтобы он принял его форму. Затем положите внутрь этого макета подарок, меньший по размеру, например коробку, и немного смятой бумаги, чтобы форма сохраняла объем и форму первого предмета. Аккуратно зафиксируйте подарок скотчем. Теперь вы можете вручить подарок, который, на первый взгляд, очевиден, а оказывается неожиданностью.

Раньше мы писали о лучших идеях новогоднего подарка для мужчины или парня, ведь в этом году любимым стоит дарить не только оригинальную, но и полезную вещь.

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