Лукашенко розповів чергову казку про 'натівську аптечку', яку роздобув його син (відео)

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко 6 січня особисто відвідав позиції російських військ, розміщених на території РБ на Обуз-Леснівському полігоні. Він передав російським бойовикам партію індивідуальних аптечок.

Лукашенко у розмові з військовослужбовцями рф запевнив, що передані їм медичні аптечки розроблені виключно на білоруських підприємствах та "укомплектовані білоруською складовою", повідомляє видання БЕЛТА.

Білоруський диктатор заявив, що йому вдалося ознайомитися з "натівськими аптечками", тож він вирішив, що білоруські мають бути не гіршими. Лукашенко каже, що ці аптечки навіть зацінив його молодший син, якого він чомусь назвав лікарем.

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"Син мій молодший приніс натівську аптечку, і нашу. І каже – пап, ну що це таке. І почав розвертати, каже: це ж життя людей. Він у мене вчиться (тут Лукашенко повернувся до своїх посіпак за підказкою. - Ред.)... на технологічному, ну зараз у них як у лікарів… Ну він по життю лікар, і почав мені це розповідати. Почав розглядати деталі. Натівська, українська, польська – ну вони на базі натівських. І російська, білоруська – вони більш практичні. Він же ж воєнний у нас хірург, і вони за кілька місяців зробили аптечку, яка краще натівської. Коли я приніс малому кажу: а ну, подивись. Він розвернув, зранку мені каже: Так, це краще", – розповів Лукашенко.

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Раніше український дипломат Роман Безсмертний сказав, що вважає можливим новий наступ окупаційної армії з напрямку Білорусі. За його словами, диктаторів владіміра путіна та олександра лукашенка очікують або трибунал, або ліквідація.

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