Львів накрила потужна злива та буревій: повідомляють про відключення світла в кількох районах (фото, відео)

Ввечері 23 червня у Львові оголосили штормове попередження через грози, сильну зливу та ймовірний град. Фахівці Львівського регіонального центру з гідрометеорології прогнозували пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с, ввечері шквал 25 – 28 м/с.

Міський голова Львова повідомив про потужну зливу та закликав триматись якнайдалі від дерев.

"У Львові дуже потужна злива та буревій. Будь ласка, тримайтесь якомога далі від дерев", – написав Садовий.

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Також повідомляється про відключення світла та підтоплення в кількох районах міста.

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"Під час негоди та шквального вітру не варто ходити поблизу дерев та паркувати поруч з ними свої автівки, адже сильний вітер може пошкодити гілки, які можуть впасти на вас чи на машину. Ми рекомендуємо під час негоди забрати машини подалі від дерев і не перебувати на вулиці", – наголосили в управлінні екології та природних ресурсів Львівської міськради.

Нагадаємо, ми вже писали, як через негоду у Анкарі у повітря підняло диван.

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