Негода у Туреччині: в Анкарі у повітрі літав диван (відео)

У столиці Туреччині Анкарі днями пройшовся потужний шторм. Вітер був такої сили, що ламав дерева та зносив рекламні щити.

Як повідомляє видання Duvar, в Анкарі під час шторму з балкона однієї з багатоповерхівок зірвало меблі, зокрема, було помічено диван, який літав у повітрі.

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"17 травня під час шторму в столиці Анкарі під час шторму був помічений диван, який летів з висотного будинку. Через деякий час він врізався в іншу будівлю та впав", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через вітер, швидкість якого сягала 45 кілометрів на годину, у місті впало багато дерев та знесло дахи з будинків.

Зокрема у районі Етімесгут знесло покрівлю з торгового центру, там же було зруйновано мінарет мечеті. Поранення отримала одна людина.

Мер столичного муніципалітету Анкари Мансур Яваш тим часом попередив, що негода може повторитися, тож закликав громадян бути обережними. Він також зазначив, що спеціальні служби знаходяться в стані повної готовності. Яваш попередив, що швидкість вітру може досягти 78 км на годину.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. У Сирії загинуло понад 5800 людей, у Туреччині більш як 40 тисяч. 20 лютого в турецькій провінції Хатай сталися повторні поштовхи магнітудою 6,4 і 5,8, за якими було 90 афтершоків. Це вплинуло й на сусідню Сирію, де у двох містах обрушилися будівлі.

Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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