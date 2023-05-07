У Туреччині з'явилося загадкове провалля, у яке може поміститися хмарочос (фото та відео)

У районі Карапінар в Туреччині посеред землі виникла величезна воронка діаметром 37 метрів та глибиною у 12 метрів. Місцеві видання повідомляють, що величезна яма з'явилася у полі на плато Сейіт-Хачі в районі Решадіє.

Директор дослідницького та прикладного центру в Туреччині професор Фетулла Арік заявив, що вчені поки не можуть знайти зв’язку між новоутвореними воронками та землетрусами, які відбулися у країні на початку року.

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Згодом мешканці Туреччини повідомили про утворення ще одного провалля, на цей раз воно виникло теж серед поля, але в іншому районі країни. І за розмірами воно значно перевищувало те, яке утворилося в Карапінарі.

Нове провалля утворилося біля села в турецькій провінції Конья (південна частина Анатолійського плоскогір'я) за одну ніч. Його діаметр становив 100 метрів. Місцеві мешканці кажуть, що не чули жодного шуму й земля не тремтіла, коли провалля утворювалося.

У мережі опубліковане відео нової воронки:

Місцева влада заявила, що спелеологи взялися досліджувати нове провалля, аби з'ясувати причини його виникнення.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Епіцентром другого землетрус магнітудою 7,5 балів став регіон Кахраманмараш. Число загиблих внаслідок землетрусів перевищило 40 тис. осіб. Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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