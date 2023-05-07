В Турции появилась загадочная пропасть, в которую может поместиться небоскреб (фото и видео)

В районе Карапинар в Турции среди земли возникла огромная воронка диаметром 37 метров и глубиной 12 метров. Местные издания сообщают, что огромная яма появилась в поле на плато Сейит-Хачи в районе Решадие.

Директор исследовательского и прикладного центра в Турции профессор Фетулла Арик заявил, что ученые пока не могут найти связи между новообразованными воронками и землетрясениями, произошедшими в стране в начале года.

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Впоследствии жители Турции сообщили об образовании еще одной пропасти, на этот раз она возникла тоже среди поля, но в другом районе страны. И по размерам оно значительно превышало то, что образовалось в Карапинаре.

Новая пропасть образовалась у деревни в турецкой провинции Конья (южная часть Анатолийского плоскогорья) за одну ночь. Его диаметр составлял 100 метров. Местные жители говорят, что не слышали ни одного шума и земля не дрожала, когда образовалась пропасть.

В сети опубликовано видео новой воронки:

Местные власти заявили, что спелеологи принялись исследовать новую пропасть, чтобы выяснить причины ее возникновения.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. Эпицентром второго землетрясения магнитудой 7,5 балла стал регион Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясений превысило 40 тыс. человек. Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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