Львів'янин заплатить штраф за гучний перегляд телевізора: яку суму призначив суд

У Львові суд призначив штраф чоловікові, який надто голосно слухав телепередачі. Це відбувалося у нічний час.

Як повідомляє видання ZAXID.NET на вул. Віденській (мікрорайон Новий Львів) у Львові 17 лютого приблизно о 22:30 чоловік у своїй квартирі гучно слухав музику на телевізорі. Цим він заважав сусідам, тож вони викликали поліцію. Правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення.

Сусідка, яка викликала поліцію, розповіла, що на прохання зменшити звук на телевізорі чоловік реагував агресивно та ігнорував прохання. З'ясувалося, що й раніше він докучав сусідам тим, що гучно вмикав телевізор у пізній час.

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Коли відбувся суд у цій справі, порушник не з’явився. "Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні тиші львів’янина, який гучно слухав телевізор у своїй квартирі у нічний час. Його зобов’язали сплатити 510 грн штрафу та ще 536 грн судового збору", – йдеться у повідомленні.

На постанову суду може бути подана апеляція.

Раніше у Львові суд оштрафував літню жінку, яка потрапила у ДТП. Аварія сталася 3 вересня 2022 року на дорозі зі Львова до Брюховичів. Жінка йшла по узбіччю, потім раптово вийшла на проїзну частину дороги, де її збив кросовер Chery Tiggo 4.

Під час суду пенсіонерка визнала свою провину. Суддя Руслан Єзерський визнав 69-річну жінку винною у порушенні ПДР та призначив 850 грн штрафу. Вона також має сплатити судовий збір у розмірі 496 грн.

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