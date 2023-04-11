Львовянин заплатит штраф за громкий просмотр телевизора: какую сумму назначил суд

Во Львове суд назначил штраф мужчине, который громко слушал телепередачи. Это происходило в ночное время.

Как сообщает издание ZAXID.NET по ул. Венский (микрорайон Новый Львов) во Львове 17 февраля около 22:30 мужчина в своей квартире громко слушал музыку на телевизоре. Этим он мешал соседям, поэтому они вызвали полицию. Правоохранители составили протокол об админправонарушениях.

Соседка, вызвавшая полицию, рассказала, что на просьбу уменьшить звук на телевизоре мужчина реагировал агрессивно и игнорировал просьбу. Выяснилось, что и раньше он докучал соседям тем, что громко включал телевизор в позднее время.

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Когда состоялся суд по этому делу, нарушитель не явился. "Сиховский районный суд Львова признал виновным в нарушении тишины львовянина, который громко слушал телевизор в своей квартире в ночное время. Его обязали оплатить 510 грн штрафа и еще 536 грн судебного сбора", – говорится в сообщении.

На постановление суда может быть подана апелляция.

Ранее во Львове суд оштрафовал попавшую в ДТП пожилую женщину. Авария произошла 3 сентября 2022 года на дороге из Львова в Брюховичи. Женщина шла по обочине, затем внезапно вышла на проезжую часть дороги, где ее сбил кроссовер Chery Tiggo 4.

Во время суда пенсионерка признала свою вину. Судья Руслан Езерский признал 69-летнюю женщину виновной в нарушении ПДД и назначил 850 грн штрафа. Она также должна оплатить судебный сбор в размере 496 грн.

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