'Магічна' повня 3 липня: що не можна робити, щоб не накликати лихо, і як загадати бажання

Друга літня повня в 2023 році відбудеться 3 липня і збігається з супермісяцем, коли Місяць наблизиться до Землі на максимально близьку відстань, у зв'язку з чим посилиться його яскравість. Цей процес пройде під знаком Козерога, що вплине на життя людей.

За словами астрологів, це найкращий час для змін, особливо тих, що стосуються роботи – Козеріг відповідає за кар'єрне зростання та доходи. У повню найкраще підбивати підсумки досягнень і формувати нові цілі на майбутнє. У цей час загострюються емоції та почуття.

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Повня може принести величезний успіх художникам, письменникам, журналістам, акторам та іншим представникам творчих професій. Щоб залучити у своє життя багатство, потрібно на ніч покласти гаманець із парою купюр на освітлене місяцем підвіконня. Можна також написати список бажань, візуалізувати їх, а потім спалити аркуш паперу.

Вважається, що повня наповнює людину емоціями, тому варто уникати негативних думок і зосередитися на всьому позитивному.

Що не можна робити в повню

У повню небажано робити операції, якщо вони не є терміновими – вважається, що рани гояться повільніше, є ризик ускладнень. Варто відмовитись від кардинальної зміни іміджу, стрижку найкраще перенести, інакше результат не порадує.

Не можна влаштовувати галасливі вечірки, велика ймовірність конфліктів, бійок та нещасних випадків. Не варто укладати договори, помилка може дуже дорого коштувати. Також не варто займатися тяжкою фізичною працею – можуть нагадати про себе проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.