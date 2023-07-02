'Магическое' полнолуние 3 июля: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду, и как загадать желание

Второе летнее полнолуние в 2023 году состоится 3 июля и совпадет с суперлунием, когда Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, в связи с чем усилится ее яркость. Данный процесс пройдет под знаком Козерога, что окажет большое влияние на жизнь людей.

По словам астрологов, это лучшее время для перемен, особенно тех, что касаются работы – Козерог отвечает за карьерный рост и доходы. В полнолуние лучше всего подводить итоги достижений и формировать новые цели на будущее. В это время обостряются эмоции и чувства.

Видео дня

Полнолуние может принести огромный успех художникам, писателям, журналистам, актерам и другим представителями творческих профессий. Чтобы привлечь в свою жизнь богатство, нужно на ночь положить кошелек с парой купюр на освещенный луной подоконник. Можно также написать список желаний, визуализировать их, а после сжечь лист бумаги.

Считается, что полнолуние наполняет человека эмоциями, поэтому стоит избегать негативных мыслей и сосредоточиться на всем хорошем.

Что нельзя делать в полнолуние

В полнолуние нежелательно делать операции, если они не являются срочными – считается, что раны будут заживать медленнее, есть риск осложнений. Стоит отказаться от кардинальной смены имиджа, стрижку лучше всего перенести, иначе результат не порадует.

Нельзя устраивать шумные вечеринки, большая вероятность конфликтов, драк и несчастных случаев. Не стоит заключать договора, ошибка может очень дорого обойтись. Также не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – могут напомнить о себе проблемы со здоровьем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.