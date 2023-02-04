'Магічна' повня 5 лютого: що не можна робити, щоб не накликати біду

Снігова повня 5 лютого 2023 року вважається "магічним" часом – у цей день можна змінити своє життя на краще або ж накликати лихо. Все залежить від того, як діятиме людина і чи прислухається до порад астрологів.

За їхніми словами, у повню не можна з'ясовувати стосунки – навіть дрібна сварка може перерости у великий скандал і навіть призвести до повного розриву. Особливо це стосується пар, у союзі яких є деякі проблеми – обговорення краще відкласти на потім.

Не рекомендується 5 лютого стригти волосся та робити манікюр, щоб не втратити своєї енергії. Також варто відмовитись від операцій, але якщо їх проведення не є терміновим, оскільки ризик ускладнень ніхто не скасовував.

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У повню краще забути про вживання алкоголю – під впливом спиртного можна наробити справ, про які потім доведеться шкодувати. Зокрема, підвищено ризик ДТП. Не варто грати і в азартні ігри, щоб не втратити всіх коштів і не потрапити до боргової ями.

Щоб залучити до свого життя удачу, потрібно чітко розпланувати свої цілі на найближчий час. До повні в будинку потрібно навести лад, викинути все зайве. Бажання можна написати на аркуші паперу, а потім спалити. Попіл потрібно викинути на сніг, подумки повторивши те, чого ви хочете.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.