'Магическое' полнолуние 5 февраля: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Снежное полнолуние 5 февраля 2023 года считается "магическим" временем – в этот день можно изменить свою жизнь в лучшую сторону или же навлечь беду. Все зависит от того, как будет действовать человек и прислушается ли к советам астрологов.

По их словам, в полнолуние нельзя выяснять отношения – даже мелкая ссора может перерасти в большой скандал и даже привести к полному разрыву. Это особенно касается пар, в союзе которых есть некоторые проблемы – обсуждения лучше отложить на потом.

Не рекомендуется 5 февраля стричь волосы и делать маникюр, чтобы не потерять своей энергии. Также стоит отказаться от операций, но если их проведение не является срочным, поскольку риск осложнений никто не отменял.

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В полнолуние лучше забыть об употреблении алкоголя – под влиянием спиртного можно натворить дел, о которых потом придется горько сожалеть. В частности, повышен риск ДТП. Не стоит играть и в азартные игры, чтобы не потерять всех средств и не попасть в долговую яму.

Чтобы напротив привлечь в свою жизнь удачу, нужно четко распланировать свои цели на ближайшее время. К полнолунию в доме нужно навести порядок, выбросить все лишнее. Желания можно написать на листе бумаги, а потом его сжечь. Пепел нужно выбросить на снег, мысленно повторив то, чего вы хотите.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.