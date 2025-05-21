Магнітна буря з K-індексом 3: прогноз на 22 травня

Геомагнітну активність оцінюють за К-індексом, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніша буря та більший її вплив на техніку і самопочуття людей.

Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на період з 22 по 24 травня 2025 року. У найближчі дні — з четверга по суботу — очікується спокійна ситуація на Сонці. Прогнозований К-індекс становитиме 3, що відповідає слабким геомагнітним коливанням (зелений рівень), які не мають помітного впливу на здоров’я чи роботу електронних систем.

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Водночас експерти попереджають, що ці дані можуть оновлюватися щотричі на добу, а тому прогноз може змінитися. Найбільш точними вважаються короткострокові прогнози — максимум на одну добу наперед.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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