Магнитная буря с K-индексом 3: прогноз на 22 мая

Геомагнитную активность оценивают по К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее буря и больше ее влияние на технику и самочувствие людей.

Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 22 по 24 мая 2025 года. В ближайшие дни – с четверга по субботу – ожидается спокойная ситуация на Солнце. Прогнозируемый К-индекс будет составлять 3, что соответствует слабым геомагнитным колебаниям (зеленый уровень), которые не оказывают заметного влияния на здоровье или работу электронных систем.

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В то же время эксперты предупреждают, что эти данные могут обновляться каждые три раза в сутки, поэтому прогноз может измениться. Наиболее точными считаются краткосрочные прогнозы — максимум на сутки вперед.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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