Магнітні бурі сягнули червоного рівня небезпеки: скільки часу штормитиме
У вересні 2024 магнітні бурі стали особливо активними. Останній тиждень геомагнітні шторми щодня досягали небезпечного червоного рівня. Ситуація особливо не зміниться й наступними днями.
Як повідомляє сервіс Meteoagent, 15 вересня на Землі триває п'ятибальний шторм, який посилиться до 7 балів вже 16 вересня, у понеділок. Ця магнітна буря триватиме три доби, лише 18 вересня її потужність спаде до 3 балів.
Від 19 по 25 вересня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. З 26 по 28 шторми посиляться знову до небезпечного червоного рівня.
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Коли магнітні бурі у вересні 2024
Що таке магнітні бурі?
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок сонячної активності. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космос викидаються величезні хмари заряджених частинок. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем, викликаючи магнітні бурі.
Як діють магнітні бурі на людину?
Багато людей, особливо метеозалежні, відчувають вплив магнітних бур на своє самопочуття. Найчастіше це проявляється як:
- Головний біль
- Слабкість і сонливість
- Зміни настрою: дратівливість, тривога, депресія
- Проблеми зі сном
- Загострення хронічних захворювань.
Як вберегтися від впливу магнітних бур?
Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька способів зменшити їхній негативний вплив:
- правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження зміцнюють організм і допомагають йому краще протистояти зовнішнім впливам.
- намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час, навіть у вихідні дні.
- куріння, алкоголь та кава можуть посилювати негативний вплив магнітних бур.
- займайтеся йогою, медитацією або іншими видами релаксації, щоб зняти стрес.
Нагадаємо, у травні 2024 року Землю охопив потужний геомагнітний шторм, який спричинив зміни в атмосфері, яких досі не спостерігали. Він був викликаний серією викидів корональної маси (CME) від Сонця і став найсильнішим за останні 20 років. Серед наслідків бурі науковці виявили величезну спіральну структуру в термосфері та зникнення іоносфери в середніх широтах.
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