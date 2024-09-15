Магнитные бури достигли красного уровня опасности: сколько времени будет штормить

В сентябре 2024 г. магнитные бури стали особенно активными. В последнюю неделю геомагнитные штормы ежедневно достигали опасного красного уровня. Ситуация особо не изменится и в последующие дни.

Как сообщает сервис Meteoagent, 15 сентября на Земле продолжается пятибалльный шторм, который ужесточится до 7 баллов уже 16 сентября, в понедельник. Эта магнитная буря продлится трое суток, только 18 сентября ее мощность спадет до 3 баллов.

С 19 по 25 сентября геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. С 26 по 28 штормы усилятся снова до опасного красного уровня.

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Когда магнитные бури в сентябре 2024

Магнитные бури календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая магнитные бури.

Как действуют магнитные бури на человека?

Многие люди, особенно метеозависимые, испытывают влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Чаще всего это проявляется как:

головная боль

Слабость и сонливость

Изменения настроения: раздражительность, тревога, депрессия

Проблемы со сном

Обострение хронических болезней.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько способов уменьшить их негативное воздействие:

правильное питание, достаточный сон, регулярные физические нагрузки укрепляют организм и помогают ему лучше противостоять внешним воздействиям.

старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

курение, алкоголь и кофе могут усугублять негативное влияние магнитных бурь.

занимайтесь йогой, медитацией или другими видами релаксации, чтобы снять стресс.

Напомним, в мае 2024 года Землю охватил мощный геомагнитный шторм, повлекший за собой изменения в атмосфере, которых до сих пор не наблюдали. Он был вызван серией выбросов корональной массы (CME) от Солнца и стал самым сильным за последние 20 лет. Среди последствий бури учёные обнаружили огромную спиральную структуру в термосфере и исчезновение ионосферы в средних широтах.

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