Магнітні бурі: прогноз сонячної активності на 10 діб

Магнітні бурі у вересні та на початку жовтня обіцяють не перевищити зеленого рівня небезпечності. Сонячна активність буде помірною й не впливатиме на метеозалежних людей.

За даними сервісу Meteoagent, у період з 23 вересня по 3 жовтня очікуються магнітні бурі, однак їхня інтенсивність не буде високою. Протягом цього періоду сила геомагнітних штормів, за прогнозами, не перевищить К-індексу 3.

Коли магнітні бурі у вересні. Джерело: meteoagent.com

Найбільш відчутними вони будуть 25 та 26 вересня. В інші дні цього періоду очікується К-індекс 2, що вказує на слабкі магнітні бурі.

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Вони можуть впливати на роботу систем зв'язку, електромереж та на самопочуття метеозалежних людей.

Як підготуватися до магнітних бур?

Дотримуйтесь правильного харчування, висипайтеся, уникайте стресів та займайтесь фізичними вправами. Майте під рукою необхідні ліки, якщо ви схильні до мігрені або інших захворювань, які можуть загостритися під час магнітних бур.Спробуйте скоротити фізичні та емоційні навантаження в дні пікової сонячної активності.

Які симптоми можуть виникнути під час магнітних бур?

Головний біль

Запаморочення

Безсоння

Підвищена втомлюваність

Дратівливість

Зміни настрою

Погіршення самопочуття у людей з хронічними захворюваннями.

Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети та утворив "магістраль" між Сонцем і Землею.

У травні 2024 року Землю охопив потужний геомагнітний шторм, який спричинив зміни в атмосфері, яких досі не спостерігали. Він був викликаний серією викидів корональної маси (CME) від Сонця і став найсильнішим за останні 20 років. Серед наслідків бурі науковці виявили величезну спіральну структуру в термосфері та зникнення іоносфери в середніх широтах.

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