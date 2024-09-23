Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 10 суток

Магнитные бури в сентябре и начале октября обещают не превысить зеленый уровень опасности. Солнечная активность будет умеренной и не будет влиять на метеозависимых людей.

По данным сервиса Meteoagent, в период с 23 сентября по 3 октября ожидаются магнитные бури, однако их интенсивность не будет высокой. В течение этого периода сила геомагнитных штормов, по прогнозам, не превысит К-индекс 3.

Когда магнитные бури в сентябре. Источник: meteoagent.com

Наиболее ощутимыми они будут 25 и 26 сентября. В другие дни этого периода ожидается К-индекс 2, что указывает на слабые магнитные бури.

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Они могут влиять на работу систем связи, электросетей и самочувствие метеозависимых людей.

Как подготовиться к магнитным бурям?

Соблюдайте правильное питание, высыпайтесь, избегайте стрессов и занимайтесь физическими упражнениями. Имейте под рукой необходимые лекарства, если вы склонны к мигрени или другим заболеваниям, которые могут обостриться во время магнитных бурь. Попытайтесь сократить физические и эмоциональные нагрузки в дни пиковой солнечной активности.

Какие симптомы могут возникнуть во время магнитных бурь?

головная боль

Головокружение

Бессонница

Повышенная утомляемость

Раздражительность

Изменения настроения

Ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты и образовал "магистраль" между Солнцем и Землей.

В мае 2024 года Землю охватил мощный геомагнитный шторм, повлекший за собой изменения в атмосфере, которых до сих пор не наблюдали. Он был вызван серией выбросов корональной массы (CME) от Солнца и стал самым сильным за последние 20 лет. Среди последствий бури учёные обнаружили огромную спиральную структуру в термосфере и исчезновение ионосферы в средних широтах.

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