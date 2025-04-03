Китай и ЕС возмущены тарифами Трампа: обещают ввести жесткие контрмеры

Китай выразил решительный протест против введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, которые коснутся китайского экспорта. В среду Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США.

В ответ Китай пообещал решительно противодействовать подобным действиям и защищать свои экономические интересы. Об этом сообщает Министерство торговли Китая, CNN.

"Китай решительно выступает против этих мер и будет принимать контрмеры для защиты своих прав", — говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Пекин раскритиковал действия Трампа как "типичную одностороннюю практику устрашения" и призвал США отказаться от пошлин и разрешать торговые споры из-за диалога. По мнению китайского правительства, "взаимные тарифы", предложенные Соединенными Штатами, основываются на субъективных оценках и противоречат принципам международной торговли.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также выразила беспокойство из-за новых пошлин, отметив, что они серьезно ударят по мировой экономике. Она назвала решение Трампа "серьезным ударом по глобальному экономическому пространству" и отметила негативные последствия для потребителей и бизнеса.

"Миллионы граждан столкнутся с повышением цен на продукты, лекарства и транспорт. Инфляция вырастет, что особенно больно ударит по наиболее уязвимым слоям населения. Весь бизнес - большой и малый - пострадает сразу", - заявила она.

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Фон дер Ляен согласилась с тем, что существуют проблемы с глобальной торговлей, но высказала мнение, что введение пошлин не является эффективным решением. По ее словам, ЕС всегда готов к переговорам с Вашингтоном для устранения барьеров в трансатлантической торговле. В то же время она отметила готовность ЕС к решительному ответу, если переговоры с США терпят неудачу.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европа всегда будет защищать свои интересы и ценности, одновременно оставаясь открытой к конструктивному диалогу.

Напомним, Трамп ввел в действие мировые пошлины.

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