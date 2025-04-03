Китай та ЄС обурені тарифами Трампа: обіцяють запровадити жорсткі контрзаходи

Китай висловив рішучий протест проти введених президентом США Дональдом Трампом мит, які зачеплять китайський експорт.У середу Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США.

У відповідь Китай пообіцяв рішуче протидіяти таким діям та захищати свої економічні інтереси. Про це повідомляє Міністерство торгівлі Китаю, CNN.

"Китай рішуче виступає проти цих заходів і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав", — йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю.

Пекін розкритикував дії Трампа як "типову односторонню практику залякування" та закликав США відмовитися від мит і вирішувати торговельні суперечки через діалог. На думку китайського уряду, "взаємні тарифи", запропоновані Сполученими Штатами, ґрунтуються на суб'єктивних оцінках і суперечать принципам міжнародної торгівлі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також висловила занепокоєння через нові мита, зазначивши, що вони серйозно вдарять по світовій економіці. Вона назвала рішення Трампа "серйозним ударом по глобальному економічному простору" та наголосила на негативних наслідках для споживачів і бізнесу.

"Мільйони громадян зіткнуться з підвищенням цін на продукти, ліки та транспорт. Інфляція зросте, що особливо боляче вдарить по найбільш вразливих верствах населення. Весь бізнес – великий і малий – постраждає одразу", — заявила вона.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Фон дер Ляєн погодилася з тим, що існують проблеми з глобальною торгівлею, але висловила думку, що запровадження мит не є ефективним рішенням. За її словами, ЄС завжди був готовий до переговорів з Вашингтоном для усунення бар'єрів у трансатлантичній торгівлі. Водночас вона наголосила на готовності ЄС до рішучої відповіді, якщо переговори з США зазнають невдачі.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що Європа завжди захищатиме свої інтереси та цінності, водночас залишаючись відкритою до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, Трамп ввів в дію світові мита.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!