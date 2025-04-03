Размер пенсионных выплат зависит от многочисленных факторов. Среди них ключевую роль играют возраст выхода на пенсию и уровень заработной платы.

Размер заработной платы, который позволит иметь пенсию 11 000 гривен, существенно варьируется в зависимости от возраста и накопленного трудового стажа. Об этом сообщает "24 Канал".

Если человек планирует выйти на пенсию в 60 лет и имеет минимально необходимый стаж, то для получения выплаты в 11 тысяч гривен, согласно расчетам пенсионного калькулятора, его заработная плата должна составлять 31 377 гривен. Для других возрастных категорий этот показатель будет существенно выше.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию от 11 тыс. грн. Источник: Пенсионный калькулятор

Если при тех же условиях выход на пенсию происходит в 63 года, размер заработной платы должен составлять уже 45 641 гривну.

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Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию от 11 тыс. грн. Источник: Пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 65 лет заработная плата для получения 11 000 грн пенсии должна составлять 66 940 гривен.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию от 11 тыс. грн. Источник: Пенсионный калькулятор

В этом году установлены следующие минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию:

для пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа (в 2025 году);

в случае выхода на пенсию в 63 года нужно накопить не менее 22 лет стажа;

для пенсии в 65 лет достаточно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Стоит отметить, что все вычисления осуществлялись с учетом того, что человек имеет минимальный необходимый страховой стаж в соответствии со своим возрастом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет.

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