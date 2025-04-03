Розмір пенсійних виплат залежить від численних чинників. Серед них ключову роль відіграють вік виходу на пенсію та рівень заробітної плати.

Розмір заробітної плати, який дозволить мати пенсію 11 000 гривень, суттєво варіюється залежно від віку та накопиченого трудового стажу. Про це повідомляє "24 Канал".

Якщо людина планує вийти на пенсію у 60 років і має мінімально необхідний стаж, то для отримання виплати у 11 тисяч гривень, згідно з розрахунками пенсійного калькулятора, її заробітна плата повинна становити 31 377 гривень. Для інших вікових категорій цей показник буде суттєво вищим.

Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію від 11 тис. грн. Джерело: Пенсійний калькулятор

Якщо за тих же умов вихід на пенсію відбувається у 63 роки, то розмір заробітної плати повинен становити вже 45 641 гривню.

Читайте також: Чи можна переоформити пенсію чоловіка на дружину: роз’яснення

Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію від 11 тис. грн. Джерело: Пенсійний калькулятор

У разі виходу на пенсію у 65 років заробітна плата для отримання 11 000 грн пенсії має становити 66 940 гривень.

Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію від 11 тис. грн. Джерело: Пенсійний калькулятор

Цього року встановлено такі мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію:

для пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу (у 2025 році);

у разі виходу на пенсію у 63 роки потрібно накопичити не менше 22 років стажу;

для пенсії у 65 років достатньо мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Варто зазначити, що усі обчислення здійснювалися з урахуванням того, що людина має мінімальний необхідний страховий стаж відповідно до свого віку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги доступні пенсіонерам після 70 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!