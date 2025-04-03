Бесплатные коммунальные услуги: кто из украинских пенсионеров получит 100% скидку

В Украине есть определенные категории пенсионеров, которые могут полностью освобождаться от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, они также могут получать бесплатно газ и топливо для отопления домов.

Об этом сообщает издание "На пенсии". Согласно постановлению Кабмина №389, право на 100% скидку на оплату коммуналки имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности и до выхода на пенсию работавшие в определенных областях.

В частности, бесплатное обеспечение газом и топливом, а также полное освобождение от оплаты коммунальных услуг получают следующие категории пенсионеров:

бывшие работники учебных заведений;

экс-сотрудники библиотек, музеев и культурных учреждений;

медицинский персонал;

специалисты, занимавшиеся защитой растений.

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Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо иметь, по меньшей мере, три года стажа работы в сельской местности по соответствующей специальности, а также занимать эту должность на момент выхода на пенсию.

Кроме того, учитывается уровень дохода пенсионера – он не должен превышать 4240 гривен на одного человека. Льгота предоставляется сроком на один год с момента подачи заявления и распространяется исключительно на самого пенсионера, без членов его семьи.

Как получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг

Подать заявление на оформление льготы можно несколькими способами:

лично в отделении сервисного центра Пенсионного фонда;

дистанционно через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

с помощью портала "Действие";

через представителя местных властей;

онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.

К заявлению нужно добавить документы, подтверждающие стаж работы в соответствующей сфере, в частности, справку на основе записей в трудовой книжке.

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