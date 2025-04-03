Безкоштовні комунальні послуги: хто з українських пенсіонерів отримає 100% знижку

В Україні існують певні категорії пенсіонерів, які можуть повністю звільнятися від оплати комунальних послуг. Крім цього, вони також можуть отримувати безкоштовно газ і паливо для опалення будинків.

Про це повідомляє видання "На пенсії". Згідно з постановою Кабміну №389, право на 100% знижку на оплату комуналки мають пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали в певних сферах.

Зокрема, безоплатне забезпечення газом і паливом, а також повне звільнення від оплати комунальних послуг отримують такі категорії пенсіонерів:

колишні працівники закладів освіти;

ексспівробітники бібліотек, музеїв і культурних установ;

медичний персонал;

спеціалісти, що займалися захистом рослин.

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Щоб скористатися цією пільгою, необхідно мати щонайменше три роки стажу роботи в сільській місцевості за відповідною спеціальністю, а також обіймати цю посаду на момент виходу на пенсію.

Крім того, враховується рівень доходу пенсіонера – він не повинен перевищувати 4 240 гривень на одну особу. Пільга надається терміном на один рік з моменту подання заяви та поширюється виключно на самого пенсіонера, без охоплення членів його сім'ї.

Як отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Подати заяву на оформлення пільги можна кількома способами:

особисто у відділенні сервісного центру Пенсійного фонду;

дистанційно через мобільний додаток "Пенсійний фонд";

за допомогою порталу "Дія";

через представника місцевої влади;

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують стаж роботи у відповідній сфері, зокрема довідку на основі записів у трудовій книжці.

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