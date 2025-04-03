В Минэкономики ответили, как введенные Трампом пошлины повлияют на Украину

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для многих стран мира, при этом для Украины установлен самый низкий тариф — 10%. В 2024 году Украина экспортировала в США товаров и услуг на сумму $874 млн, из которых $363 млн пришлось на чугун, а $112 млн — на трубы. В то же время импорт из США в Украину составил $3,4 млрд.

Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко. Свириденко отметила, что украинские пошлины на американские товары остаются относительно низкими: на автомобиле ставка составляет 10%, а на уголь и нефть – 0%.

"У нас есть шанс договориться о других условиях — американское заявление дает возможность. Если ничего не изменится, универсальная пошлина США может ударить прежде всего по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины более благоприятные условия".

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Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что пошлины Трампа не сильно повлияют на Украину, ведь экспорт в США составляет менее $1 млрд — всего 2% общего экспорта страны.

По словам Железняка, импорт из США в пять раз превышает экспорт, поэтому более мягкий тариф в 10% выгоден для Киева. Основу украинского экспорта в США составляет металлопродукция, с марта уже обложенная 25% пошлиной, а также аграрная и пищевая продукция, для которой тарифы ожидались с апреля.

"Это не катастрофа, особенно учитывая, что для других стран условия хуже (у нас 10% против 54% у Китая). Но есть один нюанс: в ответ на американские тарифы ЕС, Китай, Индия и другие страны также введут пошлины на американские товары. Для нас это открывает окно возможностей выхода на их рынки".

Напомним, Трамп ввел в действие мировые пошлины.

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