У Мінекономіки відповіли, як запроваджені Трампом мита вплинуть на Україну

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит для майже всіх країн світу, при цьому для України встановлено найнижчий тариф — 10%. У 2024 році Україна експортувала до США товарів і послуг на суму $874 млн, з яких $363 млн припало на чавун, а $112 млн — на труби. Натомість імпорт зі США до України становив $3,4 млрд.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Свириденко зазначила, що українські мита на американські товари залишаються відносно низькими: на автомобілі ставка складає 10%, а на вугілля та нафту — 0%.

"У нас є шанс домовитися про інші умови — американська заява дає на це можливість. Якщо нічого не зміниться, універсальне мито США може вдарити передусім по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб забезпечити для України більш сприятливі умови".

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Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк вважає, що мита Трампа не надто вплинуть на Україну, адже експорт до США становить менше $1 млрд — лише 2% від загального експорту країни.

За словами Железняка, імпорт зі США в п’ять разів перевищує експорт, тому м’якший тариф у 10% є вигідним для Києва. Основу українського експорту до США складає металопродукція, яка з березня вже обкладена 25% митом, а також аграрна та харчова продукція, для якої тарифи очікувались з квітня.

"Це не катастрофа, особливо враховуючи, що для інших країн умови гірші (у нас 10% проти 54% у Китаю). Але є один нюанс: у відповідь на американські тарифи ЄС, Китай, Індія та інші країни також введуть мита на американські товари. Для нас це відкриває вікно можливостей для виходу на їхні ринки".

Нагадаємо, Трамп ввів в дію світові мита.

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