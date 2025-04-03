До 19 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды в Украине на 4 апреля.

Синоптики прогнозируют возвращение зимней погоды, однако до конца рабочей недели украинцы смогут насладиться весенним теплом. Дневная температура позволит снять куртки.

Осадки будут незначительными и не охватят всю территорию страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Прогноз на пятницу, 4 апреля

Потепление продолжится. На юге и востоке дневная температура достигнет +19°C, в то время как в других регионах будет только на один-два градуса прохладнее.

Самые теплые ночи прогнозируются в Херсонской, Николаевской и Одесской областях +6…+8°C. На западе и севере ночью ожидается +2…+3°C. Небольшой дождь возможен в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а на остальной территории страны переменная облачность.

Напомним, ранее мы говорили, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.

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