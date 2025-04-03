До 19 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди в Україні на 4 квітня

Синоптики прогнозують повернення зимової погоди, однак до кінця робочого тижня українці ще зможуть насолодитися весняним теплом. Денна температура дозволить зняти куртки.

Опади будуть незначними та не охоплять всю територію країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Прогноз на п’ятницю, 4 квітня

Потепління продовжиться. На півдні та сході денна температура досягне +19°C, тоді як в інших регіонах буде лише на один-два градуси прохолодніше.

Найтепліші ночі прогнозуються у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях — +6…+8°C. На заході та півночі вночі очікується +2…+3°C. Невеликий дощ можливий у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а на решті території країни — мінлива хмарність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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