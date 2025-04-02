Будет дорожать или нет: эксперты спрогнозировали каких цен ожидать на топливо в Украине и что повлияет на рынок

Стоимость бензина А-95 на украинских АЗС остается стабильной. По состоянию на 1 апреля средняя цена горючего составляет 55,66 грн/л, что соответствует уровню предыдущего дня.

Эксперты ожидают, что стоимость бензина существенно не изменится в ближайшее время и будет оставаться на нынешних позициях. По информации Консалтинговой группы А-95, в крупных сетях цены варьируются в пределах 50,4–58,99 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в следующих сетях:

WOG, ОККО – 58,99 грн/л

"Рур групп" – 57,99 грн/л

Shell – 57,95 грн/л

SOCAR – 57,66 грн/л

Neftek – 57,49 грн/л

Ожидается, что стоимость горючего будет оставаться относительно стабильной в ближайшее время.

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Где самый дешевый бензин?

Наименьшую цену на горючее зафиксировали на АЗС RLS, где литр бензина стоит 50,4 грн.

Изменятся ли цены на бензин в ближайшее время?

По данным delo.ua, существенных колебаний стоимости горючего в Украине в ближайшие дни не ожидается. Основной фактор, влияющий на ситуацию – рост цен на нефть, вызванный политическим давлением президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу.

Прогноз на апрель:

До середины месяца цены на АЗС будут оставаться стабильными.

Последующая ситуация будет зависеть от политики ОПЕК, ранее заявлявшей о возможном увеличении объемов добычи нефти.

Возможные сценарии:

Если ОПЕК повысит квоты на добычу, цены на нефть упадут, что может способствовать снижению стоимости бензина на АЗС.

Если картель не увеличит добычу, цены останутся на текущем уровне в течение апреля.

Ранее мы говорили, какие цены фиксируются на украинских АЗС.

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