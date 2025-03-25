АЗС готуються до змін: що буде з цінами на бензин найближчими днями

Найближчим часом в Україні прогнозується помітне зниження цін на бензин. Лише за останній тиждень його вартість у роздріб опустилася на 85 копійок за літр.

Експерти припускають, що в період з 24 по 30 березня ціна бензину може зменшитися ще на 1 гривню за літр. Водночас за вихідні автозаправні станції вже скоригували вартість А-95, знизивши її на 10 копійок – 24 березня середня ціна цього пального склала 55,72 грн/л. Як повідомляє delo.ua, основною причиною такого здешевлення є падіння світових цін на нафту.

Попри санкції США проти покупців іранської нафти, що розгорнули глобальний ринок нафти у бік зростання, український паливний ринок ще не повністю відіграв попереднє зниження нафтових котирувань. Тож у найближчі дні на АЗС країни продовжиться зменшення вартості бензину, дизельного пального та автогазу.

Читайте також: АЗС оновлюють ціни: що варто знати українцям про подорожчання пального

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає: якщо світові ціни на нафту підуть угору, подальше здешевлення бензину може не відбутися. Однак наразі, за його словами, роздрібний ринок все ще має потенціал для зниження вартості пального.

"Є всі передумови для того, щоб ціни на бензин зменшилися ще на 1 грн/л. Це очікується до початку квітня. Проте, якщо ОПЕК заявить про скорочення видобутку або загостриться війна з єменськими хуситами, що спричинить ріст вартості нафти, заплановане здешевлення пального може бути відкладене", – пояснив експерт.

Актуальні ціни на бензин

За інформацією Консалтингової групи "А-95", станом на 24 березня ціни на пальне в найбільших мережах АЗС варіюються від 50,7 грн/л до 58,99 грн/л.

Найдорожчий бензин пропонують WOG та ОККО – 58,99 грн/л. Високі ціни також зафіксовані на таких АЗС:

Neftek, Рур груп – 57,99 грн/л

Shell – 57,95 грн/л

SOCAR – 57,66 грн/л

Найвигідніші ціни наразі спостерігаються на заправках RLS, де бензин коштує 50,7 грн/л.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на українських АЗС.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!