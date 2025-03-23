Пальне дорожчає чи дешевшає: що відбувається з цінами на українських АЗС

На українських АЗС суттєво знизили вартість бензину А-95. Станом на 20 березня середня ціна становить 55,84 грн/л, що на 12 копійок дешевше, ніж напередодні.

Загалом із початку тижня бензин подешевшав на 83 коп./л, що відповідає раніше зробленому прогнозу про можливе здешевлення приблизно на 1 грн/л у найближчі дні. Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", 19 березня великі мережі АЗС встановили ціни у діапазоні 51,9-58,99 грн/л.

Найвища вартість зафіксована на WOG та ОККО – 58,99 грн/л. До категорії найдорожчих також увійшли:

Neftek, SOCAR, "Рур груп" – 57,99 грн/л

Shell – 57,95 грн/л

Де бензин найдешевший?

Найнижчі ціни на пальне зафіксовані на АЗС RLS, де бензин коштує 51,9 грн/л. Крім того, вигідні пропозиції пропонують:

"Фактор" – 52,5 грн/л

"БРСМ-Нафта" – 52,8 грн/л

"Авантаж 7" – 52,95 грн/л

SUN OIL – 52,99 грн/л

Motto – 53,05 грн/л

Чого чекати від цін на бензин?

Як повідомляє delo.ua, у найближчі дні вартість бензину в Україні суттєво знизиться. Експерти прогнозують, що до кінця поточного тижня (до 23 березня) ціни можуть впасти ще на 1 грн/л.

Основним фактором здешевлення є зниження попиту. Через це автозаправні станції змушені шукати способи залучення клієнтів та переглядати цінову політику.

"Обсяги споживання у березні 2025 року на 10-15% нижчі, ніж у березні 2024-го, що залежить від регіону та виду пального. Найбільше скоротилися продажі бензину, хоча і реалізація дизельного пального зменшилася. Це пов’язано з тим, що вантажні перевезення ще не відновилися після лютого, а великі агрохолдинги закупили пальне ще в грудні. Через низькі обсяги продажу оператори АЗС зараз перебувають у непростій ситуації", – пояснює засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін.

Раніше ми розповідали, що експерти спрогнозували, що буде з цінами на пальне.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!