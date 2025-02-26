Дорожчатиме чи ні: експерти спрогнозували, що буде з цінами на пальне цього тижня

За вихідні ціни на бензин А-95 в українських АЗС дещо знизилися, але ця зміна майже не відчутна. У понеділок, 24 лютого, середня вартість пального становила 56,89 грн/л, що лише на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю, 21 лютого.

Експерти прогнозують, що у найближчі дні істотних коливань цін не буде, хоча у вихідні деякі мережі можуть запровадити тимчасові акційні пропозиції. Про це повідомляє delo.ua.

Зазначається, що рівень націнок на пальне на АЗС відповідає показникам осені 2024 року, тому суттєвих змін у ціновій політиці очікувати не варто.

Що відбувається на паливному ринку?

Маржа багатьох операторів зменшила потребу в авансових податкових виплатах.

Попит на пальне у роздрібному сегменті залишається низьким.

Трейдери побоюються, що зниження споживання може стати новою реальністю ринку.

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За словами експерта Сергія Куюна, нинішня ситуація на паливному ринку свідчить про можливу стабілізацію цін, хоча споживчий попит залишається слабким.

Не можна виключати, що в березні та квітні обсяг реалізації пального на АЗС може залишитися стабільним. Хоча посівна кампанія та активність аграріїв приведуть до певного пожвавлення, це вплине переважно на оптовий ринок.

Збільшення активності аграріїв не призведе до підвищення цін на ринку, оскільки постачання відбувається безперебійно через всі доступні канали, а логістика налагоджена на високому рівні.

"Цього тижня ціни на бензин на АЗС переважно залишатимуться на тому ж рівні, але у вихідні деякі мережі можуть провести акції зі знижками на пальне", – підсумували аналітики.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні?

Згідно з даними консалтингової групи "А-95", на 24 лютого великі мережі АЗС пропонують бензин за цінами від 52,95 до 59,99 грн/л. Найвищі ціни:

WOG, ОККО — 59,99 грн/л

Shell — 59,74 грн/л

SOCAR — 59,49 грн/л

Найбільш доступні ціни пропонують заправки Авантаж 7 – 52,95 грн/л, а також Фактор – 53 грн/л.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ціни фіксуються на українських АЗС.

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