Будет дорожать или нет: эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на топливо на этой неделе

За выходные цены на бензин А-95 у украинских АЗС несколько снизились, но это изменение почти не ощутимо. В понедельник, 24 февраля, средняя стоимость горючего составила 56,89 грн/л, что всего на 1 копейку меньше, чем в пятницу, 21 февраля.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни существенных колебаний цен не будет, хотя по выходным некоторые сети могут ввести временные акционные предложения. Об этом сообщает delo.ua.

Отмечается, что уровень наценок на горючее на АЗС соответствует показателям осени 2024 года, поэтому существенных изменений в ценовой политике не стоит ожидать.

Что происходит на топливном рынке?

Маржа многих операторов снизила потребность в авансовых налоговых выплатах.

Спрос на горючее в розничном сегменте остается низким.

Трейдеры опасаются, что снижение потребления может стать новой реальностью рынка.

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По словам эксперта Сергея Куюн, нынешняя ситуация на топливном рынке свидетельствует о возможной стабилизации цен, хотя потребительский спрос остается слабым.

Нельзя исключать, что в марте и апреле объем реализации горючего на АЗС может остаться стабильным. Хотя посевная кампания и активность аграриев приведут к оживлению, это повлияет преимущественно на оптовый рынок.

Увеличение активности аграриев не приведет к повышению цен на рынке, поскольку снабжение происходит бесперебойно через все доступные каналы, а логистика налажена на высоком уровне.

"На этой неделе цены на бензин на АЗС будут в основном оставаться на том же уровне, но в выходные некоторые сети могут провести акции со скидками на топливо", – подытожили аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня?

Согласно данным консалтинговой группы "А-95", на 24 февраля крупные сети АЗС предлагают бензин по ценам от 52,95 до 59,99 грн/л. Самые высокие цены:

WOG, ОККО - 59,99 грн/л

Shell - 59,74 грн/л

SOCAR - 59,49 грн/л

Наиболее доступные цены предлагают заправки Авантаж 7 – 52,95 грн/л, а также Фактор – 53 грн/л.

Напомним, ранее мы говорили, какие цены фиксируются на украинских АЗС.

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