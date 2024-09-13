Магнітні бурі стали наднебезпечними: якої сили тривають удари

У п'яницю, 13 вересня, на Землі почалася семибальна магнітна буря, яка відноситься до меганебезпечного червоного рівня. Сила таких штормів може призвести до нездужання, до порушення в роботі електроніки та супутників.

За даними сервісу Meteoagent, магнітні бурі небезпечного червоного рівня триватимуть дві доби, лише 15 вересня можливе зниження штормів до 4 балів. Від 16 по 25 вересня, попередньо, небезпечних магнітних бур не варто чекати.

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Магнітні бурі: календар

Якої сили магнітні бурі у вересні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок сонячної активності. Під час таких бур відбуваються різкі зміни в магнітному полі нашої планети, що може впливати на різні системи, від супутникового зв’язку до живих організмів.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Багато людей, особливо метеозалежні, відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур. Найчастіше це проявляється у вигляді:

Головного болю та мігрені

Підвищеного артеріального тиску

Безсоння та підвищеної тривожності

Загострення хронічних захворювань

Слабкості та загальної розбитості

Як вберегтися від впливу магнітних бур?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, існують способи, які можуть допомогти зменшити їхній негативний вплив:

Здоровий спосіб життя

Регулярні фізичні навантаження

Збалансоване харчування

Достатній сон

Відмова від шкідливих звичок

Релаксація

Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття під час магнітних бур, обов’язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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