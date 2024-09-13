Магнитные бури стали сверхопасными: какой силы продолжаются удары

В пьяницу, 13 сентября, на Земле началась семибалльная магнитная буря, относящаяся к мегаопасному красному уровню. Сила таких штормов может привести к недомоганию, нарушению работы электроники и спутников.

По данным сервиса Meteoagent, магнитные бури опасного красного уровня продлятся двое суток, лишь 15 сентября возможно снижение штормов до 4 баллов. С 16 по 25 сентября, предварительно, опасных магнитных бурь не стоит ждать.

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Магнитные бури: календарь

Какой силы магнитные бури в сентябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечной активности. Во время таких бурь происходят резкие изменения в магнитном поле нашей планеты, что может влиять на разные системы от спутниковой связи до живых организмов.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь?

Многие люди, особенно метеозависимые, испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Чаще это проявляется в виде:

Головные боли и мигрени

повышенного артериального давления

Бессонница и повышенная тревожность

Обострение хронических заболеваний

Слабости и общей разбитости

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, существуют способы, которые могут помочь уменьшить их негативное воздействие:

Здоровый образ жизни

Регулярные физические нагрузки

Сбалансированное питание

Достаточный сон

Отказ от вредных привычек

Релаксация

Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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