Магнитные бури стали сверхопасными: какой силы продолжаются удары
В пьяницу, 13 сентября, на Земле началась семибалльная магнитная буря, относящаяся к мегаопасному красному уровню. Сила таких штормов может привести к недомоганию, нарушению работы электроники и спутников.
По данным сервиса Meteoagent, магнитные бури опасного красного уровня продлятся двое суток, лишь 15 сентября возможно снижение штормов до 4 баллов. С 16 по 25 сентября, предварительно, опасных магнитных бурь не стоит ждать.
Вас также заинтересует: Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась "магистраль" между Солнцем и Землей (видео)
Магнитные бури: календарь
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечной активности. Во время таких бурь происходят резкие изменения в магнитном поле нашей планеты, что может влиять на разные системы от спутниковой связи до живых организмов.
Что происходит с человеком во время магнитных бурь?
Многие люди, особенно метеозависимые, испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Чаще это проявляется в виде:
- Головные боли и мигрени
- повышенного артериального давления
- Бессонница и повышенная тревожность
- Обострение хронических заболеваний
- Слабости и общей разбитости
Как уберечься от воздействия магнитных бурь?
Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, существуют способы, которые могут помочь уменьшить их негативное воздействие:
- Здоровый образ жизни
- Регулярные физические нагрузки
- Сбалансированное питание
- Достаточный сон
- Отказ от вредных привычек
- Релаксация
Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!