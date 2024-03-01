Макрон урочисто відкрив Олімпійське селище для Ігор 2024 року в Парижі

Селище площею 52 гектари, розташоване на північ від Парижа, прийме близько 14 500 спортсменів та персоналу, а під час Паралімпіади - ще 9 000 осіб.

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Після Ігор село перетвориться на екологічно чистий район, де житимуть 6 000 мешканців, будуть дві школи, готель, громадський парк, магазини та офіси, а також озеленені зони для пішоходів та немоторизованих транспортних засобів.

"Після Ігор він стане справжнім районом для мешканців Сени-Сен-Дені", - сказав Макрон, маючи на увазі назву департаменту.

Ніколя Ферран, голова компанії Solideo, відповідальної за будівництво олімпійської інфраструктури, додав: "Це шедевр того, на що здатна французька будівельна галузь".

Ферран передав символічний ключ від селища президенту "Париж 2024" Тоні Естанже, офіційно завершивши семирічну подорож з того часу як Париж отримав право на проведення Ігор.

Вчасно

На інавгурації були присутні мер Парижа Анн Ідальго, місцеві депутати, президент регіону Валері Пекресс і міністр спорту Амелі Удеа-Кастера.

"Ми пишаємося роботою, яку ви виконали в рамках бюджету і вчасно", - сказав Макрон робітникам на місці.

"Наші спортсмени зможуть провести Ігри в найкращих умовах, а ви зробили свій внесок у зміну життя мешканців цього району".

"Ви є частиною пригоди, яка ознаменує наше століття".

Далі Макрон привітав Францію як "націю будівельників". Він сказав: "Те, що було зроблено вчасно і в рамках бюджету, коли ми завершуємо реконструкцію Нотр-Даму, не може не викликати захоплення".

Собор Паризької Богоматері знову відкриється для богослужінь і відвідувачів 8 грудня цього року, після того як собор був відреставрований після пожежі в 2019 році.