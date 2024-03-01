Макрон торжественно открыл Олимпийскую деревню для Игр 2024 года в Париже

Деревня площадью 52 гектара, расположенная к северу от Парижа, примет около 14 500 спортсменов и сотрудников, а затем еще 9 000 человек примут участие в Паралимпийских играх.

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После Игр деревня будет преобразована в экологически чистый район, в котором будут жить 6 000 человек, а также две школы, отель, общественный парк, магазины и офисы, а также озелененные территории для пешеходов и немоторизованного транспорта.

"После Игр он станет настоящим районом для жителей Сены-Сен-Дени", - сказал Макрон, ссылаясь на название департамента.

Николя Ферран, глава компании Solideo, отвечающей за создание инфраструктуры Олимпиады, добавил: "Это шедевр того, что может сделать французская строительная индустрия".

Ферран передал символический ключ от деревни президенту "Париж 2024" Тони Эстанге, официально завершив семилетний путь с тех пор, как Париж получил право на проведение Игр.

Вовремя

На инаугурации присутствовали мэр Парижа Анн Идальго, представители местных органов власти, президент региона Валери Пекресс и министр спорта Амели Удеа-Кастера.

"Мы гордимся работой, которую вы проделали, в рамках бюджета и в срок", - сказал Макрон рабочим на стройплощадке.

"Наши спортсмены смогут провести Игры в самых лучших условиях, а вы внесли свой вклад в изменение жизни жителей этого района".

"Вы участвуете в приключении, которое ознаменует наше столетие".

Далее Макрон назвал Францию "нацией строителей". Он сказал: "То, что было сделано в срок и в рамках бюджета, когда мы завершаем реконструкцию Нотр-Дама, просто поразительно".

Нотр-Дам вновь откроется для религиозных служб и публики 8 декабря этого года. Собор был отреставрирован после пожара в 2019 году.