Макрону у Єлисейський палац надіслали відрубаний палець

До Єлисейського палацу доставили конверт із відрізаним людським пальцем. Його поклали у холодильник в надії знайти власника.

Про це повідомило видання Valeurs actuelles з посиланням на власні джерела у резиденції президента.

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Зазначається, що лист був отриманий 9-10 липня, за кілька днів до свята на честь Дня взяття Бастилії, яке відзначається 14 липня.

Ампутований палець, як заявили у службі безпеки, наразі зберігається у холодильнику, де поліцейські залишають свою їжу.

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Наразі особу людини, якій належить частина тіла, встановлено. Інші подробиці поки що невідомі.

"Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження", — заявив співрозмовник видання.

Єлисейський палац відмовився від офіційних коментарів із цього приводу.

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