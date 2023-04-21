Вчені заявили, що розгадали таємницю древнього календаря майя

Американські вчені з Тулейнського університету США змогли розгадати код календаря майя. Вони намагалися розшифрувати його ще від початку 40-х років минулого століття.

Як повідомляє ScienceAlert, давні календарі ґрунтувалися на природних явищах. Їхні творці відзначали зміну сезонів, сонцестояння чи рух зірок. Календар майя охоплював 819 днів, але вчені тривалий час не могли зіставити ні з чим 819-денний цикл.

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У рамках нової наукової роботи антропологи проаналізували, як календар працює протягом більш тривалого часу – 45 років. Результати показали, що він співвідноситься із синодичними періодами – проміжками часу, які потрібні небесним тілам, щоб повернутися у вихідну точку для земного спостерігача.

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Календар майя насправді є складною системою з календарів меншого розміру, розроблених сторіччя тому в доколумбової Мезоамериці. Нові дані показали, що давній народ зумів провести надзвичайно точні виміри синодичних періодів видимих планет: Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна. Так, синодичний період Меркурія становить 117 днів, що рівно сім разів укладається у 819 днів. Вчені знайшли збіги й у випадку з іншими небесними тілами.

"Замість того, щоб обмежувати свою увагу якоюсь однією планетою, астрономи майя створили масштабнішу календарну систему, яку можна було використовувати для передбачення синодичних періодів усіх видимих планет", – зазначили автори дослідження, яке опубліковано в Ancient Mesoamerica.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

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