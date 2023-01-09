"Оцінка на сотні років старша за попередні розрахунки": вчені перерахували вік календаря Мая

Завдяки лазерному картографуванню, вчені з'ясували, що 260-денному календарю племені Мая може бути більше ніж 3 тисячі років

Про нове дослідження науковців пишуть в журналі Science. Вчені встановили нові об'єкти, завдяки яким жителі племені Мая, яке жило у Мексиці та Центральній Америці, вираховували дні. Дослідження показує, що стародавній календар, який використовували культури Мая та Ольмеків, може датуватися ще 1100 роком до нашої ери, на століття раніше, ніж попередні оцінки.

260-денний календар, або cholq’ij (порядок днів), був знайдений лише в регіоні Мая в Мексиці та Центральній Америці. Хронометристи фіксували плин часу за допомогою комбінацій з 13 чисел і 20 символів, завжди в одній послідовності. (Наприклад, 6 січня 2023 року буде "6 Кролик" відповідно до cholq’ij).

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Тепер ми знаємо, що календарні дні відповідають вирівнюванню зірок, архітектурним особливостям будівель і природним пам’яткам. Свідчення про даний винахід походили з фрески з Гватемали, де знайшли фрагмент з ієрогліфами, датований 300 роком до нашої ери.

"Ми знаємо, що він дуже старий. У нас просто не було прямих доказів цього", – сказав Девід Стюарт, епіграфіст з Техаського університету, який не брав участі в новому дослідженні.

Цей унікальний проміжок часу, можливо, допоміг племені робити рішення, пов’язаними з сільським господарством, релігією, політикою тощо. Мая також використовували інший календар, відомий як haab, який складається з 365 днів і відповідає сонячному циклу.

Сподіваючись знайти більш стійкі докази, Іван Шпрайц, археолог з Інституту антропологічних і просторових досліджень у Словенії, звернувся до методу лазерного картографування, відомого як лідар, який може виявити стародавні структури — та їхні космічні орієнтації — приховані під густими рослинами.

Завдяки цьому методу вдалось виявити близько 500 стародавніх пам’яток, за якими вираховували дні стародавнє плем'я Мая. Більшість з пам'яток поки що не досліджено.

Команда вчених виявила, що більшість комплексів демонструють вирівнювання схід-захід, і майже 90% з них мають архітектурні точки, які вирівнюються зі сходом сонця в певні дати. Найчастіше ці світанки припадають на 11 лютого та 29 жовтня за григоріанським календарем, між якими є 260 днів

Найдавніші з цих комплексів датуються приблизно 1100 роком до нашої ери, в епоху, відому як період формування, що свідчить про те, що 260-денний календар є принаймні таким же старим.

Інші пам’ятники, які вказували на схід сонця, мали інтервали в 130 днів – половину календаря. І все ж розташування інших пам’яток відповідало сходам сонця, розділеним кратними 13 або 20 дням, що відображало 13 чисел і 20 знаків календарної системи позначення та відповідало рівноденням і сонцестоянням.

Орієнтація деяких комплексів також відповідала циклам Венери та Місяця, які пов’язані з сезоном дощів і вирощуванням кукурудзи. Інші комплекси, здається, не мали конкретної орієнтації, що викликає більше питань щодо інших можливих космологічних вирівнювань.

"Що мене вражає так це те, що існує ця закономірність і послідовна закономірність… із самого початку, і вони тривають століттями протягом всієї історії архітектури Мая", – каже Девід Стюарт.

Нові результати представляють переконливі докази того, що календар Мая виник ще до того, як науковці отримали фактичні письмові докази цього.

"Побачити це в архітектурному плані – фантастично",– резюмував вчений.

Найдавніші споруди, які вивчали дослідники, належати до того часу, коли групи тільки починали переходити від способу життя мисливців-збирачів до сільськогосподарського. Вирощування кукурудзи тільки почало набувати більшого значення, і 260-денний календар також міг бути корисним, щоб вказати, коли певних ресурсів буде більше, каже він.

Вчені вважають, що cholq’ij тісно пов’язаний із хронометражем циклу росту кукурудзи, основного продукту як стародавніх, так і сучасних мезоамериканських культур, а також із вагітністю людини, яка приблизно триває близько 260 днів.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

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